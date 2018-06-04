В РК решается проблема низкой рождаемости и безработицы

Правительство РК планирует направить больше бюджетных средств на решение проблем рождаемости и старения общества, а также на создание рабочих мест. Данное решение было принято 31 мая в ходе совещания по вопросам стратегии государственного бюджета, прошедшего под председательством президента РК Мун Чжэ Ина. Участники мероприятия обсудили направления бюджетной политики на период с 2018 по 2022 год. Данное совещание проводится ежегодно перед распределением бюджета, чтобы определить основные направления и составить стратегию по управлению бюджетом. Цель увеличения бюджетных расходов – состоит в решении таких структурных проблем, как нехватка качественных рабочих мест, низкие темпы роста экономики, поляризация населения по уровню доходов, низкая рождаемость и старение общества.



Рост бюджетных расходов в этом году составил 7,1%. Согласно действующему плану бюджетного управления на период с 2017 по 2021 год, показатель в следующем году составит 5,7%. До 2021 года средний показатель должен сохраняться на уровне в 5%. Однако на последнем совещании принято решение в следующем году поддерживать темп на уровне 7% и выше. На основе принятых решений правительство составит проект бюджета на следующий год и план бюджетного управления на период с 2018 по 2022 год. Правительство, таким образом, выразило намерение вести активную политику по решению вышеуказанных проблем. Это указывает и на продолжение политики по увеличению доходов населения. Между тем, данная политика вызывает некоторую обеспокоенность. В частности, озвучиваются утверждения о том, что резкое увеличение минимального размера зарплаты привело к обратному результату, а именно, к уменьшению доходов малоимущих людей из-за отрицательного влияния на трудовой рынок.