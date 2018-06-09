Сумма скупки иностранцами акций KOSDAQ достигла максимума

По состоянию на май на рынке акций высокотехнологичных компаний KOSDAQ количество ценных бумаг, приобретённых иностранными инвесторами, достигло рекордной за 14 лет отметки. По данным Корейской биржи, майский показатель составил 499 млн долларов. В то же время инвесторы из числа юридических лиц продали ценные бумаги на сумму 168 млн долларов, а из числа физических лиц на 159 млн долларов. По большей части скупка ценных бумаг коснулась компаний, занятых в сфере фармацевтики и биотехнологий. В первую четвёрку вошли такие фармацевтические компании, как «Hlbkorea», «Celltrion Pharm», «Viromed» и «Medytox». Указывается, что главной причиной скупки ценных бумаг иностранными инвесторами является снижение стоимости акций из-за скандала вокруг капитализации расходов на научно-исследовательские работы фармацевтических и биотехнологических компаний, а также из-за преднамеренного искажения данных бухгалтерского учёта компании Samsung BioLogics.



Иностранные инвесторы стали интересоваться приобретением акций компаний со сравнительно небольшим капиталом, у которых низкая зависимость от внешних факторов. Учитывается также и ряд намеченных на июнь профильных мероприятий. Это ежегодное собрание американского общества клинических онкологов Конгресс ASCO-2018 и Международная конвенция BIO. Эксперты прогнозируют, что индекс акций KOSDAQ будет расти, а после третьего квартала текущего года показатель превысит предыдущую максимальную отметку в 920 пунктов, зафиксированную в январе. Многие эксперты считают, что после сентября индекс может увеличиться при условии сохранения нынешних темпов роста экономики и увеличения кредитного лимита биржевых инвестиционных компаний, уставной капитал которых составляет более 2,8 млрд долларов.

