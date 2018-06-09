РК прилагает все усилия для проведения саммита между КНДР и США

2 июня министры обороны РК и США Сон Ён Му и Джеймс Мэттис встретились в рамках 17-го Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре. Стороны пришли к единому мнению о необходимости поддержать дипломатические усилия двух стран, направленные на денуклеаризацию СК. Первым шагом в этом направлении станет проведение предстоящих учений с более низкой интенсивностью. Представитель южнокорейского оборонного ведомства заявил, что это указывает на намерение вести более сдержанное освещение учений в рамках стратегического диалога. В министерстве отметили, что данные о военных учениях засекречены. Поэтому, если правительство не занимается их освещением, то соответствующая информация останется закрытой. Ежегодно РК и США проводят совместные учения Foal Eagle, Key Resolve и Ulchi Freedom Guardian. Военные РК и США также подчеркнули, что союз двух стран крепок, как и раньше. Между тем, эксперты считают, что вышеуказанные изменения могут указывать на возможность перемен в вопросе развёртывания стратегических вооружений или проведения совместных учений, если СК примет активные меры по денуклеаризации.

В последнее время Пхеньян продолжает критиковать Сеул за его участие в южнокорейско-американских военных учениях. Стоит отметить, что в ходе межкорейского саммита от 27 апреля северокорейский лидер Ким Чон Ын не предъявлял претензий в отношении военных учений РК и США. Однако после завершения манёвров Max Thunder КНДР отменила межкорейскую встречу на высоком уровне, назначенную на 16 мая. Помимо этого, Пхеньян 1 июня раскритиковал Сеул за участие в международных манёврах RIMPAC, а ещё через два дня последовала критика относительно учений Ulchi Freedom Guardian.

