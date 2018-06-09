США не намерены сокращать американский контингент в РК

Опубликовано : 2018-06-05

Title

Министр обороны США Джеймс Мэттис в очередной раз отверг возможность сокращения американского контингента на территории РК. Об этом Мэттис сообщил журналистам 3 июня в самолёте, возвращаясь с 17-го Азиатского форума по безопасности в Сингапуре. Представитель США ответил, что этот вопрос даже не подлежит обсуждению. Как раньше, так и сейчас американские военные находятся на территории РК ради безопасности в регионе. Политик не исключил возможности, что какие-то изменения в вопросе могут произойти через 5-10 лет, но они будут решаться исключительно между РК и США.

Вопрос о сокращении или отзыве американского контингента часто обсуждается общественностью. Кроме того, такой сценарий предлагает и Северная Корея, говоря о денуклеаризации, как Севера, так и Юга. Несмотря на то, что РК не имеет и не разрабатывает ядерного оружия, она находится под прикрытием "ядерного зонтика" США. Именно на отказ от этой защиты часто ссылается Пхеньян, что в свою очередь подразумевает и постепенное сокращение американского контингента. В беседе с журналистами Джеймс Мэттис также отметил, что не понимает, откуда берут начало подобные разговоры. Выступая на форуме в Сингапуре, Мэттис заявил, что внимание США будет сосредоточено исключительно на ядерном разоружении Севера.


  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
К списку
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>