США не намерены сокращать американский контингент в РК

Министр обороны США Джеймс Мэттис в очередной раз отверг возможность сокращения американского контингента на территории РК. Об этом Мэттис сообщил журналистам 3 июня в самолёте, возвращаясь с 17-го Азиатского форума по безопасности в Сингапуре. Представитель США ответил, что этот вопрос даже не подлежит обсуждению. Как раньше, так и сейчас американские военные находятся на территории РК ради безопасности в регионе. Политик не исключил возможности, что какие-то изменения в вопросе могут произойти через 5-10 лет, но они будут решаться исключительно между РК и США.



Вопрос о сокращении или отзыве американского контингента часто обсуждается общественностью. Кроме того, такой сценарий предлагает и Северная Корея, говоря о денуклеаризации, как Севера, так и Юга. Несмотря на то, что РК не имеет и не разрабатывает ядерного оружия, она находится под прикрытием "ядерного зонтика" США. Именно на отказ от этой защиты часто ссылается Пхеньян, что в свою очередь подразумевает и постепенное сокращение американского контингента. В беседе с журналистами Джеймс Мэттис также отметил, что не понимает, откуда берут начало подобные разговоры. Выступая на форуме в Сингапуре, Мэттис заявил, что внимание США будет сосредоточено исключительно на ядерном разоружении Севера.





