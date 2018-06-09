Определено время начала саммита СК и США

Первая встреча лидеров США и КНДР в Сингапуре, намеченная на 12 июня, начнётся в 9 часов утра. Об этом 4 июня заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она также отметила, что консультации представителей США и КНДР в Сингапуре находятся на завершающей стадии, а в Пханмунчжоме делегациям удалось достичь значимых результатов. В Сингапуре стороны обсуждали вопросы протокола и охраны, а в Пханмунчжоме - основные вопросы на повестке встречи, из чего можно сделать вывод, что представители США и КНДР уже обменялись мнениями о плане денуклеаризации.



Внимание экспертов привлекла фраза Сары Сандерс о "первой встрече". Это указывает на возможность проведения дополнительных саммитов. Ранее Дональд Трамп уже отмечал, что сингапурский саммит - это начало переговорного процесса и за один раз данный вопрос не разрешится. Между тем, Демократическая партия США направила Дональду Трампу письмо, в котором указывается, что ни в коем случае нельзя снимать антисеверокорейские санкции до тех пор, пока ракетная и ядерная программы Севера не будут полностью закрыты. Представители партии считают, что до снятия санкций Север должен также остановить производство урана и плутония, предназначенных для военных целей, полностью закрыть площадки для ядерных испытаний и соответствующую инфраструктуру, а также прекратить испытания баллистических ракет. Сара Сандерс подчеркнула, что в позиции США по КНДР изменений нет. Вполне возможно, что волнение американских политиков вызвала недавняя просьба Дональда Трампа не использовать словосочетание "максимальное давление" применительно к представителям КНДР.

