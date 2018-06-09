Балерина Пак Сэ Ын получила приз Benois de la Danse

Южнокорейская балерина Пак Сэ Ын стала лауреаткой международного балетного приза Бенуа де ла Данс (Benois de la Danse). Награждение состоялось 5 июня в Москве на сцене Большого театра. Пак Сэ Ын удостоилась премии за главную партию в части "Бриллианты" балета "Драгоценности" в постановке Джорджа Баланчина. Она родилась в 1989 году в Сеуле и окончила Корейский национальный университет искусств. В 2011 году её приняли в балетную труппу Парижской национальной оперы, которая по праву считается одной из лучших в мире. С тех пор началось её стремительное восхождение по карьерной лестнице. Сейчас Пак Сэ Ын является ведущей балериной Парижской национальной оперы. Это не первая награда в карьере балерины. В 2010 году она стала первой лауреаткой Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария), в 2006 году - серебряной победительницей Международного балетного конкурса в Джэксоне (США), в 2007 году - первой победительницей балетного конкурса в Лозанне.



Балетный приз Бенуа де ла Данс - высшая академическая награда, вручаемая в балетных кругах. Премия была учреждена в 1991 году российским отделением Международной ассоциации деятелей хореографии в память о балетном реформаторе Жан-Жорже Новере. Премия вручается ежегодно лучшим артистам балета и балетмейстерам. Ранее этой премии удостаивались только три южнокорейских артиста - балерины Кан Су Чжин и Ким Чжу Вон в 1999 и 2006 годах, а также танцовщик Ким Ги Мин в 2016 году.



