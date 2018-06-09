В РК отметили 63-й День памяти павших в боях за родину

6 июня на Национальном кладбище в Тэчжоне состоялась церемония по случаю 63-го Дня памяти павших в боях за родину. На церемонии присутствовали около 10 тысяч человек, включая почётных граждан страны и их родственников, представителей политических партий и обычных граждан. Мероприятие началось с воздания почестей погибшим, в том числе сотрудникам пожарной службы, погибшим при исполнении долга. Ровно в 10 часов утра по всей стране прозвучала сирена, одновременно с которой была объявлена минута молчания. Далее в память о погибших актриса Хан Чжи Мин прочла стихотворение монахини Ли Хэ Ин «Пусть все мы станем зелёным миром», а певец Чхве Бэк Хо исполнил в память о погибших песню. Родственникам военных, полицейских и пожарников, погибших при исполнении долга, были переданы свидетельства почётных граждан. Помимо Тэчжона, церемонии по случаю Дня памяти павших прошли одновременно в 17 городах и 226 населённых пунктах РК. В этом году церемонии проходили под лозунгом "428030: мы помним вас от имени страны". Цифра 428030 указывает на количество захоронений павших во имя родины на 10 государственных кладбищах РК.



Президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии, отметил, что страна будет всегда помнить и о погибших, у которых не осталось родных. Глава государства также заявил о планах продолжать поиски останков погибших в Корейской войне. По его словам, после улучшения межкорейских отношений в первую очередь будет продвигаться проект по поиску останков в ДМЗ. Он также добавил, что будет возможность вести поиски останков иностранных солдат, погибших на Корейском полуострове.

