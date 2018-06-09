В РК назначили спецпрокурора к расследованию скандала Druid King

Президент РК Мун Чжэ Ин 7 июня назначил Хо Ик Бома спецпрокурором по расследованию скандала вокруг политических комментариев блогера Druid King. Ранее, фракции трёх оппозиционных партий предложили президенту двоих кандидатов - Им Чжон Хёка и Хо Ик Бома. Хо Ик Бом начал свою карьеру в прокуратуре Тэгу и работал заведующим отдела общественной безопасности и уголовного отдела. С прошлого года начал работать председателем комитета по оценке юридических магистратур при Корейской ассоциации адвокатов. На данный момент он работает членом Комиссии по управлению судом центрального округа Сеула и членом Комиссии по реформированию прокуратуры при министерстве юстиции РК.



Суть скандала заключается в участии блогера с псевдонимом Druid King в распространении политических комментариев в интернете перед президентскими выборами и после них в период с октября 2016 года по март нынешнего года. Предположительно, расследование начнётся с 27 июня после назначения спецпрокурора, формирования его команды и рассмотрения материалов дела. Перед специальным прокурором стоят две задачи. Во-первых, он должен установить действительно ли команда Druid King распространяла комментарии в интернете. Во-вторых, речь идёт о сотрудничестве Druid King с политиками, в том числе депутат от правящей Демократической партии Тобуро Ким Гён Су. Вполне вероятно, что расследование затронет президентскую администрацию. Поскольку выяснилось, что секретарь президента Сон Ин Бэ получил от Druid King 2 тыс. долларов в знак благодарности за участие во встрече с членами интернет-сообщества «совместная экономическая революция», возглавляемого Druid King.

