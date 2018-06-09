СК демонтировала ряд объектов на ракетном испытательном полигоне

СК в мае ликвидировала часть объектов на ракетном испытательном полигоне в деревне Иха-ри города Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Об этом сообщил 6 июня интернет-портал 38 North, специализирующийся на северокорейской проблематике. Соответствующие выводы были сделаны порталом на основе полученных спутниковых снимков. Работы по ликвидации части объектов стартовали ориентировочно на второй неделе мая и были почти полностью завершены к 19 мая. На фото были видны пусковая установка, топливные хранилища и путь для перевозки ракет и других комплектующих. На снимках, сделанных 19 мая, эти объекты исчезли. На полигоне в Иха-ри велись работы по созданию твёрдотопливной баллистической ракеты. В феврале 2017 года здесь также были проведены испытания баллистической ракеты средней дальности «Пуккыксон-2» (KN-15). По информации 38 North, вполне возможно, что на полигоне также могла быть испытана мобильная МБР.



Демонтаж объектов на полигоне произошёл через три недели после того, как северокорейский лидер Ким Чон Ын заявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний. По оценкам портала 38 North, Пхеньян таким образом хочет продемонстрировать серьёзность своих намерений по прекращению испытаний. Ранее, 24 мая, северокорейские власти пригласили журналистов из пяти стран, включая РК, Великобританию, Китай, Россию, США, для наблюдения за демонтажем ядерного полигона Пхунгери. Вместе с тем, пока неизвестно, предпримет ли Север дальнейшие шаги в этом направлении.



