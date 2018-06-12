РК вступила в ОСЖД

7 июня РК стала полноправным членом международной Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Это стало возможным благодаря тому, что в ходе межкорейских переговоров на высоком уровне Север изменил свою прежнюю позицию и поддержал желание Сеула вступить в организацию. Об этом стало известно по итогам совещания министров ОСЖД, состоявшегося 7 июня в Кыргызстане. ОСЖД объединяет 28 государств Европы и Азии, через которые проходят транскитайская, транссибирская и трансманьчжурская магистрали. КНДР является полноценным членом этой организации. В её работе также принимают участие семь железнодорожных предприятий в качестве наблюдателей и 44 присоединенных предприятия, в том числе Корейская корпорация железных дорог KORAIL.



РК с 2015 года заявляла о стремлении вступить в ОСЖД. Это было обязательным условием для того, чтобы южнокорейские поезда могли в будущем двигаться по Транссибирской магистрали и Транскитайской железной дороге, связав таким образом Корейский полуостров с Европой. Предыдущие попытки РК вступить в ОСЖД оказались неудачными из-за несогласия КНДР. Приём в состав ОСЖД новых членов требует единогласной поддержки при голосовании. Теперь РК сможет принять участие в управлении евразийской железной дорогой длиной 280 тыс. километров. Помимо этого, от вступления в организацию страна сможет пользоваться льготами Соглашения международного пассажирского сообщения и Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении, которые действуют в рамах ОСЖД. Также РК получит преимущества при прохождении таможни. Между тем, представители обеих Корей проведут в конце июня заседание на рабочем уровне, чтобы обсудить меры соединения железных дорог.





