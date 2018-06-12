Началось досрочное голосование на местных выборах РК



С 8 по 9 июня проводится досрочное голосование на седьмых местных выборах РК. В нём принимают участие те граждане страны, которые в день выборов – 13 июня – по разным причинам не смогут воспользоваться своим конституционным правом. С шести часов утра до шести часов вечера открыты 3.512 избирательных участков. Желающие проголосовать досрочно могут сделать это на любом из избирательных участков, независимо от места проживания, предъявив удостоверение личности с фотографией. Система досрочного голосования на всей территории страны впервые была введена в 2014 году на местных выборах. Это стало возможным благодаря системе единого управления списками избирателей.



Явка на досрочное голосование с каждым годом повышается. По итогам досрочного голосования на местных выборах в 2014 году показатель составил 11,5%. На парламентских выборах в 2016 году он повысился до 12,2%, а на президентских выборах в 2017 году – до 26,1%. В этой связи, в нынешнем году ожидается повышение явки. Это связано с развитием политического сознания населения и проведением политическими партиями активной агитации. С этой же целью президент РК Мун Чжэ Ин 8 июня принял участие в досрочном голосовании. Он стал первым южнокорейским президентом, сделавшим это. На данный момент прогнозируется победа правящей партии над оппозиционными силами.

