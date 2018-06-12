Итоги досрочного голосования на местных выборах

8-9 июня состоялось досрочное голосование на местных выборах, которые пройдут 13 июня. Как сообщили в Центральной избирательный комиссии, на участки для голосования пришли 8 млн 640 тыс. человек - 20,14% зарегистрированных избирателей. Это почти вдвое больше, чем на предыдущих местных выборах в 2014 году, но меньше, чем на прошлогодних президентских выборах. На первом месте по уровню явки провинция Чолла-Намдо, где в досрочном голосовании приняли участие 31,73% избирателей. Самый низкий уровень - 16,43% - в городе Тэгу. При этом в досрочном голосовании на дополнительных выборах в Национальное собрание, проходивших в 12 округах, приняли участие 21,07% избирателей.



Досрочное голосование организовано для того, чтобы избиратели, которые по какой-то причине не смогут проголосовать в день выборов, смогли сделать это заранее. Проголосовать досрочно можно на любом избирательном участке, независимо от места проживания, предъявив удостоверение личности с фотографией. Система досрочного голосования была введена в 2014 году на местных выборах и после этого применялась также на парламентских и президентских выборах. Досрочное голосование проводится с шести часов утра до шести часов вечера в течение двух дней не ранее чем за пять дней до выборов.

