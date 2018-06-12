Подготовка к саммиту в Сингапуре

Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп прибыли в воскресенье в Сингапур для участия в двустороннем саммите. Ким Чон Ын прилетел в Сингапур на арендованном самолёте авиакомпании Air China. Это второй по счёту авиаперелёт и самая дальняя зарубежная поездка Ким Чон Ына после его прихода к власти в 2011 году. Северокорейский лидер встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном, выразив ему благодарность за организацию саммита. Президент США Дональд Трамп, который прибыл в Сингапур в воскресенье поздно вечером, встретился с Ли Сяньлуном во вторник. Он оценил перспективы предстоящего саммита как «очень хорошие».



В последние моменты перед саммитом подготовка к нему активизировалась. Спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и заместитель министра иностранных дел СК Чхве Сон Хи провели в понедельник заключительные консультации. Они обсудили проект совместного заявления, которое будет принято участниками саммита. В него будут включены план денуклеаризации Корейского полуострова и гарантии безопасности северокорейского режима. Американские и северокорейские представители в период с 27 мая по 6 июня встречались шесть раз в пограничном пункте Пханмунчжом. Особое внимание было обращено на такие вопросы как упоминание в совместном заявлении о «полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации», первоочередных мерах денуклеаризации и предварительных гарантиях безопасности режима на Севере. Исторический саммит начнётся 12 июня в 9 часов утра в отеле Capella.

