Рекомендации по сокращению рабочего времени

11 июня министерство труда и занятости РК представило рекомендации относительно сокращения рабочего времени, которое вступит в силу с июля. Речь идёт об ограничении рабочей недели максимум 52 часами. Согласно рекомендациям, в качестве рабочего признаётся время, в течение которого человек выполняет поручения или находится под контролем работодателя. При этом учитываются не только озвученные или прописанные в документах, но и подразумевающиеся указания работодателя. Также решено признавать в качестве рабочего время ожидания, обязательное обучение, командировки, организацию рабочих приёмов и другие действия, осуществляемые по указанию работодателя. То есть, если человек в выходные дни или после работы не может располагать свободным временем из-за рабочих моментов, то это предлагается признавать в качестве рабочего времени, поскольку человек, фактически, находится в состоянии ожидания. Таким образом, в случае командировки предлагается учитывать передвижение в рамках поездки, в том числе время, затрачиваемое на дорогу и сопутствующие процедуры.



В случае работы в выходные дни в пределах восьми часов размер оплаты увеличивается на 50%. Если отметка в восемь часов превышена, то надбавка составит 100% от оклада за каждый час сверх восьми часов. Ночной сменой считается работа с 10 часов вечера до 6 часов утра следующего дня. К оплате за это время предлагается добавить 50% от обычного оклада. 27 февраля Национальное собрание РК одобрило поправки в закон о труде, согласно которым максимальная продолжительность рабочего времени в стране будет снижена с 68 до 52 часов в неделю. Закон вступит в силу 1 июля в отношении госучреждений и частных компаний, количество сотрудников в которых превышает 300 человек. Для компаний, в которых работают от 50 до 299 человек, новшество вступит в силу с 1 января 2020 года, от 5 до 49 человек - с 1 июля 2021 года. Правительство РК представило данные рекомендации с целью предотвратить неразбериху в процессе вступления в силу поправок.

