Итоги северокорейско-американского самиита

12 июня в отеле Capella в Сингапуре состоялся саммит президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына. Это была историческая встреча, состоявшаяся, несмотря на множество препятствий. Саммит прошёл в положительном ключе. В совместном заявлении из четырёх пунктов, принятом по итогам встречи, Ким Чон Ын и Дональд Трамп зафиксировали договорённость о «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. В ответ президент США обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Между тем, в текст документа не вошло требование Вашингтона о «полном, подконтрольном и необратимом» демонтаже северокорейской ядерной программы. Кроме того, стороны обязались приступить к построению «новых» отношений между КНДР и США в соответствии «со стремлением народов двух стран к миру и процветанию» и предпринять совместные усилия по созданию «прочного и стабильного» мирного режима на Корейском полуострове. Они договорились также активизировать поиски останков военнопленных и передачу их родственникам после идентификации. А председатель Госсовета КНДР подтвердил твёрдую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.



Ситуация на Корейском полуострове достигла критической стадии в прошлом году, что было связано с испытанием ядерного оружия и баллистических ракет. Переломным моментом стало участие КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Но начало урегулированию ситуации было положено «Берлинской декларацией», представленной президентом РК Мун Чжэ Ином. В ней выражена концепция нового правительства РК по поддержанию мира на Корейском полуострове и налаживанию межкорейских отношений. Практически сразу после вступления Мун Чжэ Ина на пост главы государства СК провела семь ракетных запусков и шестое ядерное испытание, что повысило напряжённость. В Новогодней речи лидер КНДР Ким Чон Ын выразил готовность к диалогу с Югом. С тех пор диалог сторон активно развивался. Была достигнута договорённость о проведении межкорейского саммита, а Север выразил желание провести встречу лидеров КНДР и США. После первого межкорейского саммита, прошедшего 27 апреля, Мун Чжэ Ин играл активную роль в организации саммита КНДР и США, сглаживая напряжённость между ними, поддерживая тесный контакт с заинтересованными сторонами.