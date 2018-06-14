СМИ СК освещают итоги саммита с США

Северокорейские СМИ подробно осветили ход и итоги северокорейско-американского саммита. Они опубликовали, в частности, текст совместного заявления, которое было принято по его итогам. 13 июня агентство ЦТАК, главная северокорейская газета "Нодон синмун", местные газеты и центральное телевидение сообщили подробности саммита в Сингапуре. Подчёркивается, что председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп обсудили новый путь развития северокорейско-американских отношений и создание условий для построения мира в регионе. Совместное заявление участников саммита сопровождается подробными комментариями. В качестве иллюстраций к сообщениям газета "Нодон синмун" опубликовала почти 30 фотографий. Северокорейские СМИ сообщили также, что в ходе встречи Ким Чон Ын попросил Дональда Трампа прекратить южнокорейско-американские военные учения. Президент США не исключил такой возможности, а также сообщил о возможном снятии северокорейских санкций по мере улучшения двусторонних отношений и успешного проведения переговоров о денуклеаризации.

Это беспрецедентный случай, когда северокорейские СМИ столь быстро реагируют на международные встречи Ким Чон Ына. Как правило, сообщения о визитах главы государства появлялись лишь после его возвращения на родину и были очень краткими. В последнее время ситуация немного улучшилась, но тем не менее СМИ реагировали с задержкой на один-два дня и никогда не освещали планы Ким Чон Ына заранее. Однако на этот раз жители КНДР узнали о сингапурском саммите ещё до его начала, а об итогах - до возвращения лидера страны на родину.



