ФРС США повысила процентную ставку

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США повысил процентную ставку на 0,25%, и она составила 1,75-2% годовых. Это второе с начала года повышение ставки. Учётная ставка не превышала 2% уже 10 лет, с 2008 года, когда США начали проводить политику нулевых процентных ставок, чтобы преодолеть экономический кризис. В 2015 году ставка впервые за 11 лет была повышена, и до марта текущего года она повышалась шестой раз. Но это ещё не конец. Ожидается, что к концу этого года ФРС повысит ставку ещё два раза. В итоге в 2018 году будет проведено четыре повышения базовой процентной ставки вместо предполагаемых трёх.

Решение о повышении базовой процентной ставки обусловлено устойчивым экономическим ростом США. Инфляция приближается к целевому уровню быстрее, чем ожидалось. Основные экономические показатели в США, в том числе, уровень безработицы и темпы роста ВВП, демонстрируют положительную динамику. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что американская экономика находится в отличной форме. Между тем, ускорение темпов роста базовой процентной ставки в США вызывает тревогу у развивающихся стран из-за возможности возникновения финансового кризиса. В свою очередь, для южнокорейской экономики это может иметь негативные последствия. Стоит отметить, что в мае Банк Кореи принял решение заморозить учётную ставку на отметке 1,5%. После принятия решения ФРС разрыв между ставками в двух странах увеличился до 0,5%, что может стать причиной оттока иностранного капитала из РК.

