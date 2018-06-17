Правящая партия победила на выборах

Кандидаты от правящей Демократической партии Тобуро одержали уверенную победу на состоявшихся 13 июня местных и дополнительных парламентских выборах. Представители правящей партии заняли 14 из 17 должностей губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения. Граждане страны отдали свои голоса за правящую партию, выразив тем самым поддержку президенту. Представителям оппозиционной партии Свободная Корея удалось занять лишь две должности - губернатора провинции Кёнсан-Пукто и мэра города Тэгу. Губернатором провинции Чечжудо стал независимый кандидат Вон Хи Рён. Примечательно, что кандидаты от правящей партии одержали убедительную победу в столичном регионе – городах Сеуле и Инчхоне, а также провинции Кёнгидо. Жители провинций Чхунчхондо, Чолладо, Канвондо и города Сэчжона также поддержали кандидатов от Демократической партии Тобуро. Представители этой партии заняли более чем 150 мест глав городов, муниципальных округов, районов и уездов, а представители партии Свободная Корея - примерно 50. Из 25 муниципальных округов Сеула жители лишь одного - Сочхо-гу - поддержали кандидата от партии Свободная Корея. На дополнительных выборах в Национальное собрание представители правящей партии победили в 11 из 12 избирательных округов.

Главную роль в победе правящей партии сыграла её заслуга в создании мирной обстановки на Корейском полуострове. Идеи оппозиционных партий, в том числе привлечение правительства к ответственности за ухудшение экономической ситуации, не получили поддержки народа. Добившись убедительной победы на выборах, правительство сможет сконцентрироваться на более решительном проведении реформ, направленных на повышение уровня жизни населения, и дружественной северокорейской политики. Одновременно оппозиционные силы потеряли реальные рычаги влияния на принятие государственных решений.

