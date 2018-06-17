Гарри Харрис: приостановка совместных военных учений между РК и США необходима

14 июня в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США состоялись слушания по вопросу назначения Гарри Харриса на должность главы американского диппредставительства в Сеуле. В своём выступлении кандидат поддержал позицию президента США Дональда Трампа, который не исключил возможности приостановки военных учений в районе Корейского полуострова. По словам Харриса, ситуация на Корейском полуострове во многом изменилась. Необходимо временно прекратить совместные учения, чтобы узнать о серьёзности намерений Пхеньяна по денуклеаризации. Тем не менее, он отметил, что временная приостановка военных учений не повлияет на боевую готовность вооружённых сил РК и США.



Одновременно Гарри Харрис предостерёг от поспешного оптимизма. Он не согласился с мнением Трампа о том, что ядерной угрозы больше не существует. По его словам, усиление санкций со стороны США и ООН вынудило северокорейского лидера сесть за стол переговоров. Учитывая этот факт, заинтересованным странам рано успокаиваться. Помимо этого, кандидат подчеркнул роль южнокорейско-американского альянса в обеспечении региональной безопасности. Он заявил, что сегодня альянс крепок как никогда и не будет ослаблен, а американский противоракетный комплекс THAAD, развёрнутый в РК, предназначен лишь для противодействия северокорейским баллистическим ракетам.

