Юг и Север восстановят военные линии связи

Представители Юга и Севера Кореи провели 14 июня первые за последние 10 лет переговоры на уровне генералов в пограничном пункте Пханмунчжом. По итогам переговоров было принято совместное заявление. В нём отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам снижения военной напряжённости на Корейском полуострове, как зафиксировано в Пханмунжомской декларации от 27 апреля. Речь идёт о таких вопросах как прекращение всех враждебных действий в отношении друг друга, согласование мер безопасности при осуществлении межкорейских обменов и создание мирной зоны в районе северной разграничительной линии. Переговоры завершились успехом. Стороны договорились о полном восстановлении военных линий связи на восточном и западном участках межкорейской границы. Ранее в этом году была частично восстановлена военная связь на западном побережье, однако на востоке линия не работала с мая 2011 года.



При осуществлении обменов необходимо принять меры по обеспечению военной безопасности. Поэтому восстановление военной линии связи считалось первоочередной задачей. Помимо этого, стороны пришли к выводу о необходимости выполнения договорённостей о предотвращении военной напряжённости в Жёлтом море, достигнутых в ходе предыдущих переговоров на уровне генералов в июне 2004 года. Напомним, что часть акватории Жёлтого моря, непосредственно прилегающая к Корейскому полуострову, является потенциальной горячей точкой, которая может превратиться в источник широкомасштабного конфликта. При этом здесь сосредоточивается большое количество рыболовных судов двух Корей. Поэтому периодически происходят провокации как с одной, так и с другой стороны. Переговоры продолжались более 10 часов. По ряду вопросов стороны не смогли договориться. Это полная экспериментальная демилитаризация объединённой зоны безопасности в пограничном пункте Пханмунчжом, создание горячей линии между главами оборонных ведомств двух стран и проведение регулярных переговоров на уровне министров обороны. Чтобы урегулировать эти вопросы, в южнокорейском военном ведомстве заявили о готовности как можно чаще проводить переговоры.