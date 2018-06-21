Военные учения РК по обороне островов Токто

Во второй половине дня 18 июня южнокорейские военные приступили к регулярным учениям по обороне островов Токто. Они проводятся дважды в год, чтобы продемонстрировать решимость Сеула защищать свою территорию и отработать действия по защите островов от нападения внешних сил. В них принимают участие ВМС, морская пехота, ВВС и морская полиция. Нынешние учения, в ходе которых проводятся манёвры первого флота ВМС, продолжатся два дня. К ним привлечены шесть кораблей, включая эсминец «Янманчхун» водоизмещением 3.200 тонн и семь самолётов, в том числе самолёт-разведчик P-3C, вертолёты UH-60 Black Hawk и истребители F-15K. В ходе учений подразделение морской пехоты, которое дислоцируется в Пхохане провинции Кёнсан-Пукто, отработает высадку на острова, чтобы отразить нападение условного противника. Кроме того, в этих учениях принимает участие отряд кораблей морской полиции, который патрулирует акваторию в Восточном море.



После сообщения Сеула о проведении учений в Токио выразили решительный протест и потребовали их отмены. Министерство иностранных дел Японии по дипломатическим каналам донесло до южнокорейских властей позицию о неприемлемости военных учений на спорных территориях. Против действий РК высказались глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги и представитель посольства Японии в РК Коити Мидзусима. В свою очередь, официальный представитель министерства обороны РК Чхве Хён Су заявил, что учения пройдут по плану. Архипелаг Токто является самой восточной точкой РК. Япония предъявляет в их отношении территориальные претензии. Сеул, в свою очередь, подчёркивает, что Токто являются исконно корейской территорией - исторически, географически и юридически.

