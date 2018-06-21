КНДР может отвести артиллерию от границы

КНДР может отвести свою береговую артиллерию подальше от границы с Югом. Данный вопрос обсудили высокопоставленные военные Юга и Севера в ходе переговоров, состоявшихся 14 июня. Такую информацию получили журналисты KBS из военного ведомства страны. Данная тема была затронута наряду с вопросом о восстановлении каналов связи на восточном и западном участках. Другой информатор отметил, что отвод артиллерии является одним из ключевых решений в смягчении напряжённости в Жёлтом море. КНДР сосредоточила артиллерийские силы вдоль своего побережья в Жёлтом море. Наличие специальных туннелей вдоль берега позволяет защитить артиллерию от обстрелов и бомбардировок противника. Между тем, в ходе последующих переговоров стороны будут обсуждать реализацию этой договорённости. Существуют два варианта: подрыв входов в тоннели или отвод орудий глубже в тыл.



23 ноября 2010 года северокорейская артиллерия обстреляла остров Ёнпхёндо в районе демилитаризованной зоны в ответ на южнокорейские военные учения. В результате инцидента были разрушены несколько строений, убиты двое южнокорейских военнослужащих и двое мирных жителей. Остров Ёнпхендо имеет важное значение с военной точки зрения, так как он располагается в непосредственной близости от полуострова Ончжин в западной части демаркационной линии. Отвод артиллерии вглубь северокорейской территории может внести большой вклад в снижение военной напряжённости. По оценке экспертов, этот шаг будет способствовать сохранению мира в Жёлтом море посредством устранения реальной угрозы со стороны Севера. Однако нужно время, чтобы определить конкретные подходы к решению проблемы.