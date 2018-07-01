В РК идёт подготовка к внедрению технологий связи 5G

В РК завершился аукцион частот, пригодных для работы мобильной связи пятого поколения 5G, которая является одной из ключевых технологий четвёртой промышленной революции. Таким образом, начинается полномасштабная подготовка к первой в мире коммерциализации данной технологии, которая намечена на март 2019 года. Сети 5G работают на частотах диапазона 28 гГц. Связь первого поколения поддерживала голосовую связь, второго поколения дала возможность отправлять SMS-сообщения, третьего – фото и видеофайлы. Связь 4G наконец-то сняла ограничения на виды данных, которые могут передаваться через мобильный телефон. 5G это, как говорят учёные, совершенно новая технология, которая обеспечивает скорость передачи данных в десятки раз быстрее, чем предыдущее поколение.



При использовании 5G можно загрузить из сети или отправить фильм в высоком качестве всего за одну секунду. Профильные компании уже вовсю заняты разработкой услуг 5G с применением искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности. Среди множества сфер, в которые 5G может внести решающий вклад, беспилотные автомобили, в которых скорость передачи данных является неотъемлемым условием. Кроме того, речь может идти о самых разных сенсорах по мониторингу качества воды или воздуха и другими функциями. Такая широчайшая функциональность и высокая эффективность делают 5G неотъемлемой частью четвёртой промышленной революции. Телекоммуникационные компании РК SK Telecom, KT и LG U-Plus, участвовавшие в аукционе, предположительно, приступят к созданию рабочей сети 5G в сентябре-октябре этого года.



