РК и США приостановят учения Ulchi Freedom Guardian

Опубликовано : 2018-06-19

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РК и США решили отложить совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian, запланированные на август. Это связано со стремлением снять опасения КНДР по вопросу своей безопасности и поддержать нынешнюю работу по достижению денуклеаризации. О вышеуказанном решении в министерствах обороны РК и США сообщили 19 июня. Отмечается, что по другим совместным учениям пока конкретные решения не приняты. Командно-штабные учения Ulchi Freedom Guardian проводятся ежегодно в августе в формате «военных игр» (war game). Они совмещают в себе совместные учения Freedom Guardian и правительственные манёвры Ulchi. В них принимают участие все виды войск, административные ведомства РК, морская пехота и американские военные. В 2017 году США привлекли к ним 17,5 тыс. своих военнослужащих.

Под другими крупными совместными учениями подразумеваются командно-штабные - Key Resolve и полевые - Foal Eagle. Key Resolve проводятся ежегодно в марте. Они направлены на проверку оборонных возможностей, а также на отработку военный действий. Сразу после них проводятся полевые манёвры Foal Eagle. Север неоднократно указывал, что данные учения являются репетицией вторжения в КНДР. В военных кругах под сроком откладывания Ulchi Freedom Guardian понимается время диалога с КНДР по вопросу денуклеаризации. То есть, если переговоры продлятся до следующего года, то возможно будут отложены и другие учения. В настоящий момент всё внимание сосредоточено на том, какими будут ответные меры КНДР в вопросе денуклеаризации.

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