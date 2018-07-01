Открыт приём заявок на новые детские пособия

Опубликовано : 2018-06-20

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С 20 июня в РК начинается приём заявок на выплату пособий на детей в возрасте до шести лет. Пособие вводится правительством с целью формирования благоприятной атмосферы для развития детей и улучшения социальных условий в стране в целом. Пособие предполагает ежемесячные выплаты в размере 100 тыс. вон или 90 долларов на каждого ребёнка в дополнение к существующему государственному пособию по уходу за детьми. В соответствии с Законом о детских пособиях, принятым Национальным собранием в феврале, выплаты будут производиться с 21 сентября.
Для получения пособия достаточно соответствовать лишь двум критериям – возраст ребёнка не должен превышать шести лет, а семья не должна входить в число десяти процентов наиболее обеспеченных. Другими словами, по состоянию на этот год ежемесячный доход семьи из двух взрослых и одного ребёнка не должен превышать 10.550 долларов, с двумя детьми – 12.940 долларов, с тремя детьми – 15.500 долларов. Таким образом, на новое пособие могут претендовать практически все семьи, имеющие детей. Заявки принимаются как в административных центрах по месту проживания, так и в режиме онлайн.

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