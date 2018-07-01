Третья встреча лидеров КНДР и Китая

19 июня в Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына. Практически сразу после прибытия Ким Чон Ына в Пекин Центральное телевидение Китая (CCTV) и другие китайские СМИ начали освещение визита. Северокорейский лидер направился в Дом народных собраний, где состоялись переговоры и официальный обед с китайским коллегой. Агентство ЦТАК сообщило о визите Ким Чон Ына в Китай уже 20 июня, что также является достаточно быстрой реакцией для северокорейских СМИ. В ходе встречи стороны обсудили результаты северокорейско-американского саммита, обменялись мнениями о нынешней ситуации в регионе. Лидеры двух государств в очередной раз подтвердили готовность к тесным двусторонним отношениям. Си Цзиньпин выразил надежду на переход к новому уровню развития взаимодействия, а Ким Чон Ын, в свою очередь, заявил о намерении развивать ещё более тесные дружественные отношения.

Визит Ким Чон Ына в Китай не стал неожиданностью, поскольку на пути отказа от ядерной программы Пхеньяну необходим надёжный союзник, а Китаю нужно укрепить свои позиции в процессе построения мирного режима на Корейском полуострове. В состав северокорейской делегации вошёл заместитель председателе ТПК Пак Тхэ Сон, который в прошлом месяце ездил в Китай с 11-дневным визитом для осмотра промышленных объектов. Таким образом, одной из целей визита была активизация экономического сотрудничества. Можно предположить, что теперь Китай направит ещё больше усилий на смягчение, а затем и отмену антисеверокорейских санкций.

