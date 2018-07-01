Войска США покидают сеульский район Ёнсан

29 июня завершится перевод американских войск на Корейском полуострове из сеульского района Ёнсан на базу Camp Humphreys в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Таким образом, завершается 73-летняя эпоха пребывания американских войск в Ёнсане. Camp Humphreys – крупнейшая американская база за рубежом, она занимает территорию 1468 гектаров. Наряду с американскими, там размещаются и южнокорейские военнослужащие, а также штаб Восьмой армии США, которая является главной ударной силой американского контингента в РК.



Американские вооружённые силы появились в сеульском районе Ёнсан в 1945 году. После окончания Тихоокеанской войны седьмая дивизия 24-го пехотного корпуса, которая размещалась на японском острове Окинава, отправилась в Корею, чтобы заняться разоружением японских частей и наблюдением за общественным порядком. В Сеуле разместилась штаб-квартира 24-го корпуса. В 1949 году американские войска были выведены из РК, где остались лишь 482 военных советника. Однако после начала Корейской войны военнослужащие США составили основу миротворческих сил ООН, которые участвовали в войне на стороне Юга. В июле 1957 года была образована штаб-квартира американских вооружённых сил в РК, и с тех пор Ёнсан оставался их центром. Между тем, в ближайшее время ожидаются изменения в структуре американских войск на Корейском полуострове, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно говорил о возможном сокращении их численности.

