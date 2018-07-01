Государственный визит президента РК в Россию

21 июня президент РК Мун Чжэ Ин начал трёхдневный государственный визит в Россию. Его программа весьма насыщенная: уже в первый день южнокорейский лидер выступает в Государственной думе, встречается с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и лидерами основных политических партий. Всеобщее внимание привлекают переговоры Мун Чжэ Ина с его российским коллегой Владимиром Путиным, которые пройдут во второй половине дня 22 июня. Это будет их третья по счёту встреча после того, как в мае прошлого года Мун Чжэ Ин занял пост президента РК. Эксперты полагают, что основное внимание лидеры двух стран уделят обсуждению вопросов создания многосторонней системы сотрудничества в области безопасности в Северо-Восточной Азии ради построения мира на Корейском полуострове. Это первый за 19 лет государственный визит южнокорейского президента в Россию.



Накануне визита Мун Чжэ Ин дал эксклюзивное интервью российским СМИ. Он подчеркнул, что у него с президентом России общая цель - установление мира и достижение денуклеаризации на Корейском полуострове. Южнокорейский лидер делает акцент на том, что денуклеаризация Корейского полуострова обязательно приведёт к активизации экономического развития не только РК и России, но в дальнейшем к этому процессу может быть привлечена и СК. Трёхсторонние проекты в областях транспорта и энергетики станут катализатором такого развития. 23 июня Мун Чжэ Ин посмотрит матч, который футболисты РК и Мексики сыграют в групповом турнире чемпионата мира по футболу. Он состоится в Ростове-на-Дону. Эксперты уверены в том, что визит южнокорейского лидера в Россию поможет активизировать сотрудничество между Сеулом и Москвой и создать зону мира в районе Корейского полуострова.