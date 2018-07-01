Проект учебных планов по обществоведению и истории

22 июня министерство образования РК обнародовало проект учебных планов по обществоведению для начальных школ и истории для школ средней и вышей ступеней, которые будут приняты с 2020 года. Учебный план представляет собой государственную норму общего образования, которая определяет учебные предметы и систему оценки успеваемости учащихся. План также включает в себя критерии составления учебников. Он формируется на основе сбора мнений представителей различных кругов в течение срока, установленного законом - с 22 июня по 12 июля.



Основное внимание уделяется изменениям ряда терминов из учебников. Так, из выражения «свободная демократия» убрали слово «свободная». В министерстве отметили, что в большей части учебников истории, применявшихся ранее, использовалось выражение «демократия». По оценкам ведомства, «свободная демократия» имеет узкий смысл, который указывает лишь на часть формирующих факторов «демократии» - свобода, равенство, права человека и социальное обеспечение. Это полностью опровергает позицию консервативных сил, которые утверждают, что без выражения «свобода» данное понятие может пониматься, как «социальная демократия», «народная демократия». Помимо этого, понятие «основание РК» было изменено на «формирование временного правительства РК». Указывается, что это решение принято в рамках уважения к истории движения за независимость Кореи. В описание Корейской войны было возвращено выражение «вторжение на Юг», которое не входило в первоначальный проект. Споры вызывает также отсутствие выражения «РК является единственным легитимным государством на Корейском полуострове». В новом проекте предлагается сравнивать процесс формирования правительств Юга и Севера, а также особенности их политических систем.

