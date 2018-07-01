Рабочая группа по выявлению незаконных средств

В РК началась работа специальной целевой группы по поиску незаконных финансовых средств. Главная цель группы состоит в возвращении из офшоров неуплаченных налогов. Инициатором её создания стал президент Мун Чжэ Ин, который назвал подобное уклонение от уплаты налогов антиобщественным действием. Группа состоит из 17 человек, среди которых сотрудники прокуратуры, комитета финансового контроля, налогового и таможенного управлений. Возглавил её Ли Вон Сик, который в последнее время работал начальником управления окружной прокуратуры Сувона по городу Ёчжу. Ранее, в 2016-2017 годах он занимал должность начальника первого спецотдела прокуратуры Центрального административного округа Сеула и расследовал дело о коррупции, связанное с Чхве Сун Силь, подругой бывшего президента Пак Кын Хе.



Ожидается, что в первую очередь группа будет вести расследование в отношении крупных компаний, Чхве Сун Силь и бывшего президента Ли Мён Бака, подозреваемых в сокрытии средств за рубежом. Что касается крупных компаний, то речь идёт о Hanjin group, которая подозревается в отмывании денег. Сейчас ведётся расследование коррупционного дела вокруг главы Hanjin group Чо Ян Хо и его семьи. Денежные средства руководителей крупных компаний часто выводятся за рубеж, чтобы избежать налогообложения. Для осуществления операций широко используются подставные лица и фиктивные офшорные фирмы. В последнее время объёмы отмываемых средств растут. Только в прошлом году за рубежом осело более миллиарда долларов. Это более чем на 60% больше, чем в 2012 году.