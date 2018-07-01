РК, КНР и Япония будут совместно решать проблему микропыли

Китай пообещал активно сотрудничать с РК и Японией в решении проблемы микропыли. Три страны согласились подготовить доклад, в котором раскрываются цели улучшения качества воздуха, согласованные тремя государствами. Об этом договорились участники 20-ой встречи министров экологии РК, Китая и Японии, состоявшейся 24 июня в китайском Сучжоу. Делегации сторон возглавляли министр экологии РК Ким Ын Гён, министр экологии и окружающей среды КНР Ли Ганьцзе и министр окружающей среды Японии Масахару Накагава. Стороны рассмотрели и обсудили перспективы сотрудничества трёх стран в области окружающей среды. Они выразили удовлетворение ходом реализации совместного плана в области охраны окружающей среды, который был принят в 2015 году. Министры подписали четыре соглашения о сотрудничестве в решении экологических проблем.



Из-за несогласия Китая министры не смогли опубликовать результаты исследования путей воздушного переноса загрязняющих веществ. В ходе встречи этому вопросу уделялось большое внимание, так как загрязняющие вещества из КНР оказывают существенное влияние на атмосферу в РК. Китайский министр заявил, что правительство стремится к снижению уровня микропыли в атмосфере. По словам министра, среднегодовая концентрация микрочастиц в воздухе Китая снизилась с 80,5 микрограмма на кубометр в 2013 году до 58 микрограмм в текущем году. По южнокорейским стандартам за пять лет качество атмосферного воздуха в Китае улучшилось с «очень плохого» до «плохого». Глава ведомства экологии Китая объяснил, что власти создали центр для решения этой проблемы, куда приглашены в общей сложности 1500 экспертов высокого уровня. Также он почеркнул, что Китай готов к активному трёхстороннему сотрудничеству. Между тем, РК, КНР и Япония до октября этого года намерены запустить многостороннюю платформу «Партнёрство Северо-Восточной Азии за чистую атмосферу» (NEACAP), в рамках которой будет осуществляться обмен информацией по этой теме. Также стороны планируют провести совместное исследование с целью устойчивого городского развития посредством устранения оксидов углерода.

