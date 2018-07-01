Исполнилось 68 лет со дня начала Корейской войны

25 июня по всей стране состоялись памятные мероприятия по случаю 68-й годовщины начала Корейской войны. Торжественная церемония на тему «РК, защищённая ценой жертв, Корейский полуостров мира и процветания» была организована Управлением по делам патриотов и ветеранов и состоялась на крытом стадионе в столичном районе Чамсиль. В церемонии участвовали около пяти тысяч человек, в том числе, представители правительства, ветераны войны, главы диппредставительств стран-участниц Корейской войны, а также военнослужащие. Выступая на церемонии премьер-министр РК Ли Нак Ён заявил, что мир и процветание являются лучшей наградой за самоотверженность участников Корейской войны. В своей речи он подчеркнул важность перехода к мирному режиму на Корейском полуострове. Глава правительства напомнил, что, несмотря на трудности, власти стремятся к установлению прочного мирного режима на Корейском полуострове и достижению совместного процветания двух Корей. Ли Нак Ён выразил благодарность ветеранам, которые после войны помогли восстановить страну. В ответ правительство прилагает все усилия, чтобы обеспечить ветеранам достойный уровень жизни.



25 июня 1950 года северокорейские войска начали наступление на Юг, дойдя до реки Нактонган. Однако ход войны резко изменился с принятием резолюции ООН, в которой эта война рассматривалась как агрессия со стороны КНДР. Предлагалось направить войска для её пресечения. В составе миротворческих сил ООН принимали участие 16 стран мира под руководством США. Множество стран оказали медицинскую и гуманитарную помощь. Ситуация вновь изменилась, когда в конфликт на стороне КНДР вмешалась китайская армия. Военный конфликт длился более трёх лет, до 27 июля 1953 года, когда было подписано соглашение о прекращении огня. Корейская война считается одним из самых кровопролитных конфликтов периода холодной войны. Погибли 260 тыс. военнослужащих и более 1 млн мирных жителей Юга были убиты. В свою очередь, суммарные людские потери Севера оцениваются минимум в 2,5 млн человек.