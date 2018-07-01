Йеменские беженцы на острове Чечжудо

25 июня управление провинции Чечжудо по делам иностранцев и миграционным вопросам приступило к рассмотрению заявок на получение статуса беженцев, поданных выходцами из Йемена. На данный момент заявки подали 549 йеменцев, и 486 из них находятся на Чечжудо. Проверка заявки одного человека проходит в течение шести часов с привлечением четырёх специалистов, среди которых инспектор, переводчик и помощники. Их задача состоит в выяснении достоверности данных, указанных беженцами в документах. Из-за доскональности проверки процедуру проходят лишь 2-3 человека в день. Поэтому на всех йеменцев на острове Чечжудо уйдёт 6-8 месяцев. После проверки составляется итоговый доклад и принимается решение о признании статуса беженца или разрешении остаться в стране из гуманитарных соображений. В случае отказа можно подать апелляцию.



Сотни йеменцев оказались на острове Чечжудо благодаря безвизовому режиму, действовавшему в рамках привлечения туристов. В Йемене с марта 2015 года идёт гражданская война, которая привела к появлению 2 млн беженцев. Часть из них направилась в Малайзию, где они могли находиться без визы 90 дней. После истечения этого срока некоторые отправились на остров Чечжудо. По состоянию на 15 июня, их насчитывалось 561 человек. Некоторые нашли работу и уехали в Сеул и другие города. Глядя на нарастающую проблему, южнокорейские власти закрыли безвизовый режим с Йеменом. Находящимся на Чечжудо йеменцам запретили покидать остров. В этой связи последние столкнулись с проблемой пропитания. Между тем, в местном обществе отношение к беженцам оказалось неоднозначным. Многие считают, что они не являются настоящими беженцами, а прибыли в страну для работы. Йеменцы же просят власти принять их.

