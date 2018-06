В КНДР меняют отношение к США

В КНДР в этом году принято решение не проводить ежегодную антиамериканскую демонстрацию, приуроченную к годовщине окончания Корейской войны. Об этом сообщило агентство Associated Press, подчеркнув, что данное решение является показателем налаживания северокорейско-американского диалога после двустороннего саммита. Массовые акции против «американского империализма» обычно проводятся в СК с 25 июня по 27 июля. Это, как отметили в Associated Press, самое политизированное и символическое событие в стране. В прошлом году в демонстрациях приняли участие около ста тысяч человек.



Associated Press сообщает, что в течение нескольких месяцев до северокорейско-американского саммита пхеньянские СМИ поддерживали в стране атмосферу примирения и дружелюбия, а после саммита широко освещали данное событие. Изменилось отношение и к американскому президенту. Если прежде в СМИ указывалась только его фамилия «Трам», то сейчас полное имя и занимаемый пост – президент США Дональд Трамп. После саммита местное телевидение неоднократно показывало документальный фильм на эту тему. В общем, в стране активно поддерживается атмосфера перемен. Вместе с тем, на Севере усилилось официальное порицание ценностей капитализма. Это может указывать на то, что официальный Пхеньян сохраняет верность идеалам коммунизма.