Представители профсоюзов обсудят МРОТ на 2019 год

Корейская конфедерация профсоюзов решила возобновить переговоры по поводу определения минимального размера оплаты труда (МРОТ) на следующий год. Такое заявление было сделано 27 июня по итогам заседания исполкома конфедерации. Согласно заявлению, её представители уже обсудили основные моменты с правящей Демократической партией Тобуро. Ранее представители комиссии по минимальной оплате труда заявляли, что МРОТ на следующий год может быть определен без участия представителей профсоюзов. В заявлении комиссии говорилось, что, если представители профсоюзов снова не примут участие во всеобщем заседании комиссии 28 июня, то решение о МРОТ на следующий год примут без них.

На заседании 26 июня присутствовали 17 из 18 представителей правительства и работодателей членов комиссии, а все 9 представителей профсоюзов заседание проигнорировали. Основные разногласия членов комиссии касаются поправок к закону о минимальной оплате труда, которые были приняты Национальным собранием 28 мая. Согласно новым поправкам, часть бонусов и социальных выплат могут идти в счет минимального размера оплаты труда. Возмущения трудящихся связаны с тем, что эффект от повышения МРОТ в таком случае значительно снижается. Решение о МРОТ на следующий год должно быть принято не позднее 28 июня, однако этот срок может быть продлен до 5 августа.

