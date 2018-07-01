Юг и Север проверят состояние железных дорог

Юг и Север приступят к совместной проверке технического состояния железных дорог. Такое решение было принято 26 июня в ходе межкорейских переговоров в пограничном пункте Пханмунчжом. С середины июля начнутся работы на железнодорожных линиях Кёныйсон и Тонхэсон. Сначала пройдет совместная проверка сигнальной и коммуникационной систем, необходимых для соединения северного и южного участков. Линия Кёныйсон проходит через Сеул и северокорейский город Синыйчжу и соединяет между собой южнокорейскую станцию Мунсан и северокорейский город Кэсон. С 24 июля техническая проверка начнется на северокорейском участке Кэсон-Синыйчжу с целью оценки профилактических работ, необходимых для дальнейшего соединения Транскорейской железной дороги. Далее проверка пройдет на северокорейском участке Кымгансан-Туманган линии Тонхэсон, которая пролегает вдоль восточного побережья и соединяет между собой южнокорейский Пусан, северокорейский Начжин и российский Хасан. На данный момент 104-километровый южнокорейский участок от Каннына до Чечжина прерван. В последний раз совместная техническая проверка железных дорог Севера проводилась в 2007 году.





