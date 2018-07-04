ЮНЕСКО призывает Японию соблюдать резолюцию 2015 года

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО вновь призвал Японию обнародовать факты принудительного использования труда корейцев в период Второй мировой войны на своих промышленных объектах. Резолюция принята на заседании 27 июня. В 2015 году объекты, относящиеся к промышленной революции периода реставрации Мэйдзи, включая остров Хасима, были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это семь объектов, в том числе шахта на острове Хасима и верфь в городе Нагасаки, где работали в общей сложности 60 тыс. корейцев. Работа на угольной шахте, принадлежавшей концерну «Мицубиси», была особенно тяжёлой. Частые взрывы метана и обвалы шахтной породы вызывали массовую гибель корейских рабочих. Согласно официальным данным правительства РК, с 1943 по 1945 год на шахте работали одновременно от пятисот до восьмисот корейцев, 112 человек погибли от несчастных случаев, болезней и голода.



В ходе подготовки к включению своих промышленных объектов в список ЮНЕСКО Япония подчёркивала только их значимость в быстром достижении целей промышленной революции. Естественно, действия Токио вызвали резкую критику со стороны Сеула. В этой связи ЮНЕСКО призвал Токио помочь лучшему восприятию истории данных объектов. В ответ на это, японская сторона обещала принять соответствующие меры, в том числе, создав информационный центр памяти жертв. Однако в докладе, представленном в ноябре прошлого года в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится, что информационный центр будет находиться в Токио, а не в префектуре Нагасаки. Помимо этого, в докладе не использован термин «принудительный труд». После обнародования доклада южнокорейское правительство высказалось против позиции Японии, призвав её выполнять резолюцию 2015 года.



