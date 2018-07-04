РК победила Германию 2:0, но не вышла в 1/8 финала

27 июня южнокорейская сборная со счётом 2:0 одержала победу над командой Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Хотя футболистам из РК не удалось выйти в 1/8 финала чемпионата мира, победа над сборной Германии в определённой степени утешила болельщиков. Дело в том, что в двух предыдущих матчах группового этапа южнокорейские спортсмены проиграли: в первом матче – команде Швеции со счётом 0:1, а во втором – сборной Мексики со счётом 1:2. Тем не менее, у них был небольшой шанс на выход в 1/8 финала при условии победы над командой Германии и поражения Швеции в параллельном матче со сборной Мексики. Первое условие было выполнено, но победа Швеции над действующими чемпионами мира, сборной Германии, уничтожила этот шанс.



Матч Республика Корея-Германия был крайне напряжённым, поскольку победа в нём давала обеим командам шанс на выход в плей-офф. В основное время матча счёт так и не был открыт, и развязка наступила в дополнительное время. Ким Ён Гвон забил первый гол в ворота германской команды, а менее чем через минуту Сон Хын Мин забил второй гол. По итогам группового этапа у сборных Швеции и Мексики по две победы и по шесть очков. Они продолжат участие в дальнейших играх чемпионата. Южнокорейские футболисты на третьем месте, а сборная Германии – на четвёртом. Обеим командам придётся вернуться домой.



