Альтернативная гражданская служба

Как сообщили 28 июня в министерстве обороны Республики Корея, в ближайшее время будет принято решение о возможности замены обязательной военной службы на альтернативную гражданскую. Это связано с вердиктом Конституционного суда о необходимости узаконить альтернативную гражданскую службу для людей, которые по соображениям совести или религиозным убеждениям выступают против насилия. В действительности альтернативная служба существует с 2007 года. Её можно пройти в медицинских учреждениях, таких как реабилитационные клиники, психиатрические больницы, пансионаты по уходу за пожилыми людьми с деменцией и тяжёлой инвалидностью. Альтернативная служба длится вдвое дольше обязательной.



Отказ от военной службы по соображениям совести или религиозным убеждениям является нарушением закона, влекущим за собой наказание. Пункт первый статьи 88 закона о военной службе гласит, что уклоняющиеся от военной службы могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до трёх лет. Данный вопрос долгое время вызывает споры. Однако Конституционный суд поставил в них точку. В вышеуказанном законе говорится, что свобода совести или религиозные соображения не могут быть уважительными причинами для отказа от военной службы. При этом судьи не подтвердили конституционность пункта первого пятой статьи данного закона, который не признаёт альтернативную службу как замену военной по призыву. Суд рекомендовал признать оба вида службы равноправными.

