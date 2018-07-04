Модернизация автомобильных дорог КНДР

Юг и Север договорились совместно модернизировать дорожную сеть КНДР. Прежде всего, речь идёт о шоссе между городами Кэсоном и Пхеньяном, а также городом Вонсаном и уездом Косон-гун провинции Канвондо. Переговоры по этому вопросу состоялись 28 июня в пограничном пункте Пханмунчжом. Как отмечается в итоговом совместном заявлении, стороны подтвердили общий настрой на реализацию проекта модернизации северокорейской автодорожной сети, который имеет важное значение для достижения сбалансированного развития экономики и совместного процветания двух Корей. Для осуществления этого проекта стороны решили сформировать совместные группы по изучению ситуации на местах. Изучение состояния шоссе Кэсон-Пхеньян будет проведено в начале августа, а затем последует проверка шоссе Косон-Вонсан. Модернизация дорожного покрытия будет осуществляться с учётом международных стандартов и региональных особенностей.



Западное транскорейское шоссе, составной частью которого является шоссе №1 Мокпхо–Сеул, идёт через Мунсан на Юге и Кэсон на Севере до города Синыйчжу на границе с Китаем. Для того, чтобы восстановить автомобильное движение между двумя Кореями, прерванное после разделения страны, нужно построить участок дороги Мунсан-Кэсон протяжённостью 19 км. После этого появится возможность открыть движение между Сеулом и Пхеньяном. Восточное транскорейское шоссе протяжённостью 900 км, включает южнокорейское шоссе №7, которое проходит вдоль восточного побережья. Трасса начинается от Пусана и доходит до демаркационной линии. Участок Косон-Вонсан протяжённостью 107 км был построен в 1989 году для перевозки туристов в горы Кымгансан. Восточное шоссе обладает большим экономическим потенциалом, так как оно ведёт в северо-восточные китайские провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, а также в Приморский край России.

