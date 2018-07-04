Семь буддийских храмов включены в список ЮНЕСКО

Семь горных буддийских храмов, расположенных на территории РК, вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Данное решение было принято 30 июня на 42-ой сессии комитета Всемирного наследия, которая проходит в Манаме, Бахрейн. Таким образом, сейчас в списке значатся в общей сложности 13 южнокорейских исторических памятников. Семь новых объектов – это храмы Тхондоса в городе Янсане провинции Кёнсан-Намдо, Пусокса в городе Ёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, Пончжонса в городе Андоне провинции Кёнсан-Пукто, Попчуса в уезде Поын-гун провинции Чхунчхон-Пукто, Магокса в городе Кончжу провинции Чхунчхон-Намдо, Сонамса в городе Сунчхон Чолла-Намдо и Тэханса в уезде Хэнам-гун провинции Чолла-Намдо. Комитет признал выдающуюся универсальную ценность храмов, которые сохраняют традицию корейского буддизма. Они были возведены в период с VII по IX век, являясь действующими объектами культа, где монахи живут и проводят ритуалы.



Храм Тхондоса был возведён в эпоху династии Силла в 643 году монахом Чачжаном. Он был построен для хранения таких реликвий, как частичка праха Будды, Кашая из золотых нитей и буддийские сутры, которые монах привёз из Китая. Храм Пусокса был основан в 676 году монахом Ыйсаном после учёбы в Китае. Храм Пончжонса был, вероятно, основан в конце VII века Нынином, одним из десяти учеников монаха Ыйсана. Здесь расположено старейшее в Корее деревянное здание, которое называется Кыкнакчжон, имеющее статус национального сокровища 15. Храм Попчуса построен в 553 году монахом Ыйсином, который изложил сведения по географии династии Чосон «Тонгукёчжисынрам». Попчуса является хранилищем древних реликвий и сокровищ. Храм Магокса окружён горами и рекой. Существуют две версии основания этого храма. По одной версии монастырь был построен в VII веке монахом Чачжаном, а по другой версии – в Ⅸ веке монахом Чхэчхином. Точное время основания храма Сонамса также не известно. Возможно, он возведён в 529 году монахом Адо, либо в 875 году монахом Тосоном. Храм Тэхынсан был, скорее всего, построен в период Объединённого Силла.

