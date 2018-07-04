Юг и Север восстановили радиосвязь между судами в Жёлтом море

Начиная с первого июля, восстановлена работа системы радиосвязи между судами Юга и Севера Кореи в Жёлтом море, прерванная 10 лет назад. Теперь стороны используют общие частоты и визуальные сигналы. Гражданские суда, в том числе рыболовные и торговые, могут обмениваться информацией о погоде, а в чрезвычайных ситуациях обратиться за помощью. Впервые такая связь была введена в действие в 2004 году, но в мае 2008 года она была прервана из-за обострения напряжённости на Корейском полуострове. Между тем, морская радиосвязь призвана помочь предотвращению инцидентов между ВМС двух Корей. Ранее в Жёлтом море имели место вооружённые столкновения между кораблями Юга и Севера, а также обстрелы северокорейской артиллерией территории Юга.



В Сеуле также надеются на то, что наличие радиосвязи поможет сделать более эффективной борьбу с китайскими рыболовными судами, ведущими незаконный промысел вблизи Северной разграничительной линии, фактической морской границы между Югом и Севером. Северокорейские власти неоднократно заявляли, что южнокорейская сторона под предлогом перехвата китайских рыболовных судов, совершает опасные действия, которые могут привести к вооружённому конфликту. С целью улучшения взаимодействия между военными Юг и Север ведут замену линий связи на западном участке межкорейской морской границы. В 2004 году были проложены шесть кабельных линий, которые устарели и нуждаются в замене. После полного восстановления прямой связи между военными стороны будут обмениваться информацией о количестве китайских рыболовных кораблей, незаконно промышляющих вблизи северной разграничительной линии, и их местоположении.