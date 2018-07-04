РК борется за проект АЭС в Саудовской Аравии

2 июля министерство промышленности, торговли и энергетики РК провело заседание на тему стратегии экспорта АЭС. В нём принимали участие представители Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO), Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики, а также корпорации Doosan Heavy Industries & Construction. Они обсудили стратегию получения от Саудовской Аравии заказа на строительство АЭС. Такая активность объясняется тем, что прогнозы по этому вопросу не очень хорошие. 30 июня Саудовская Аравия определила в качестве участников конкурса на проект строительства первой в стране АЭС пять кандидатов – это РК, Россия, США, Китай и Франция. Первоначально в РК предполагали, что круг конкурентов сократится до трёх, однако теперь конкуренция усилится. В этой связи правительство и KEPCO открыли в Сеуле центр поддержки проекта экспорта АЭС в Саудовскую Аравию. В его задачи входит анализ требований заказчика, подготовка предложений по проекту, обеспечение тесного сотрудничества правительства и профильных компаний.



Прорабатывается возможность стратегического сотрудничества с США и ОАЭ, что может сыграть немаловажную роль в получении заказа. РК имеет большой опыт совместной работы с США в этой сфере. Американская энергетическая компания Westinghouse построила АЭС в РК, передав Сеулу соответствующие технологии. РК сотрудничала с Westinghouse и при получении контракта на строительство АЭС Барака в ОАЭ. Также продвигается сотрудничество с ОАЭ по проекту Саудовской Аравии. Он подразумевает привлечение зарубежных компаний для строительства двух реакторов общей мощностью 2,8 ГВт.

