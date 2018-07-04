Баскетболисты РК прибыли в Пхеньян

3 июля южнокорейская делегация баскетболистов прибыла в Пхеньян. Спортсмены примут участие в первом за последние 15 лет совместном дружественном турнире по баскетболу. В составе делегации, которую возглавил министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, кроме спортсменов, представители правительства, СМИ, технический персонал. 4 июля состоятся игры смешанных команд Юга и Севера, а 5 июля - мужских и женских сборных двух Корей. Всего планируется провести четыре игры, после окончания которых 6 июля южнокорейская делегация вернётся на родину.



Дружественные баскетбольные турниры проводились трижды. Первые два состоялись в сентябре и декабре 1999 года, а третий - в октябре 2003 года. Однако после этого из-за охлаждения межкорейских отношений турниры не проводились 15 лет. Внимание привлекает то, что в делегацию вошли представители правительства. Предполагается, что в Пхеньяне Чо Мён Гюн встретится с председателем комитета КНДР по мирному объединению родины Ри Сон Гвоном. Именно они участвуют в межкорейских переговорах на высоком уровне. Также есть вероятность того, что на играх будет присутствовать северокорейский лидер Ким Чон Ын, который является любителем баскетбола. В этом случае вполне возможно, что он встретится с Чо Мён Гюном. Если встречи состоятся, то в их повестку войдёт тема нового межкорейского саммита, который может состояться осенью в Пхеньяне.



