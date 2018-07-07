Госкомпании переходят на гибкий график работы

Почти 90% государственных компаний РК перешли на гибкий график работы ещё до ввода в действие 52-часовой рабочей недели. Данный график подразумевает 40-часовую рабочую неделю при обычном пятидневном режиме работы и 12 дополнительных часов в выходные при больших объёмах работы. Данная система введена по инициативе правительства с целью создания дополнительных рабочих мест и предоставления работающим дополнительного свободного времени. В рамках эксперимента 86,7% госкомпаний ввели у себя систему гибкого рабочего дня. 43,2% из них разрешили сотрудникам произвольно выбирать рабочее время при условии, что соблюдаются восьмичасовой рабочий день и пятидневная рабочая неделя. В 15% учреждений сотрудникам разрешили работать меньше пяти дней в неделю, но не более 10 часов в день. Восемь госкомпаний отменили систему обязательного присутствия на рабочем месте в течение сорока часов в неделю при условии выполнении необходимого объёма работы.



С первого июля на новую систему перешли компании с числом работающих свыше трёхсот человек, независимо от формы собственности. Частные компании выражают недовольство новой системой. Их работники жалуются на увеличение объёмов работы и сокращение заработной платы. Данная проблема должна решаться совместно представителями профсоюзов и работодателей, однако эксперты считают, что прийти к единому решению будет сложно. В связи с этим правительство ввело шестимесячный срок адаптации к 52-часовой рабочей неделе.

