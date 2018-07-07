Валютные резервы РК превысили 400 млрд долларов

Валютные резервы РК впервые в истории страны превысили 400 млрд долларов. По данным Банка Кореи и министерства планирования и финансов, их объём в конце июня составил 400 млрд 300 млн долларов. Это на 1 млрд 320 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. С марта этого года объем валютных резервов неуклонно рос, обновляя рекорды.



Рост валютных резервов говорит о повышении валютной платёжеспособности государства. Если учесть, что в 1997 году они составляли менее четырёх миллиардов долларов, то за 21 год этот показатель вырос в 100 раз. По словам представителя Банка Кореи, достигнутый объём находится в допустимых пределах, определяемых Международным валютным фондом. На данный момент РК занимает девятое место в мире по объёму валютных резервов. Продолжительный профицит текущего платёжного баланса и увеличение операционной прибыли от валютных активов - основные факторы, послужившие стимулом для роста валютных резервов. Стоит отметить, что валютная платёжеспособность РК улучшилась не только количественно, но и качественно. Так, краткосрочные задолженности составляют лишь 30,4% суммы валютных резервов. Во время валютного кризиса 1997 года это соотношение составляло 286%, а во время финансового кризиса 2008 года - 74%. Кроме того, количество зарубежных финансовых активов составило в конце марта 276,5 млрд долларов. Это в очередной раз свидетельствует о валютной стабильности государства.

