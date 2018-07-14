Правительство РК представило новые меры по повышению рождаемости

5 июля Комитет по проблемам низкой рождаемости и старения общества при президенте представил пакет мер по разрешению проблемы низкой рождаемости. Они сосредоточены на снижении бремени, связанного с рождением и воспитанием детей, а также на повышении качества жизни. Сюда входят сокращение медицинских расходов, расширение системы услуг сиделок на льготных условиях, сокращение рабочих часов для родителей, воспитывающих маленьких детей и другие. Пакет мер назван «ключевые задачи по созданию страны, в которой удобно работать и растить детей».



Расходы по страховке, охватывающей амбулаторное лечение детей младше года, будут составлять менее половины нынешнего уровня. Усиливается поддержка родителей. Работники, детям которых менее восьми лет, могут в течение двух лет сократить продолжительность рабочего времени на один час с сохранением зарплаты. Повышается размер первых трёх зарплат мужчин, которые вслед за женой уходят в отпуск по воспитанию ребёнка. Возраст ребёнка, при котором выдаётся пособие в случае неполной семьи, будет увеличен с 14 до 18 лет, а размер пособия вырастет со 125 до 160 долларов в месяц. Выплаты во время декретного отпуска будут получать временные работники, частные предприниматели и работники особых категорий. Ранее для этого было необходимо страхование занятости. На реализацию этих мер планируется потратить 800 млн долларов. В настоящий момент уровень рождаемости в РК один из самых низких в мире.



