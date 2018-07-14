Юг и Север сотрудничают в сфере лесного хозяйства

Опубликовано : 2018-07-05

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4 июля состоялись межкорейские переговоры о сотрудничестве в сфере лесного и горного хозяйства. Стороны договорились создать совместную систему борьбы с вредными насекомыми в пограничной зоне. Об этом говорится в совместном пресс-релизе. В середине июля Юг и Север проведут предварительный осмотр данной зоны. После этого будет подготовлен план дальнейших действий. Стороны также договорились модернизировать северокорейские питомники деревьев, сотрудничать в вопросе управления сельским хозяйством, предотвращении лесных пожаров и по другим темам. Решено развивать обмены технологиями в вопросе защиты и сохранения лесного хозяйства. Помимо этого, будет сформирован орган, в задачи которого войдёт курирование данных проектов.

Проблема вредителей в лесах КНДР очень серьёзная. По состоянию на 2007 год вредные насекомые распространились на площади 250 тыс. гектаров, и данный показатель растёт. За последние годы количество вредителей увеличилось в разы. Они повреждают самые разные виды деревьев. С недавних пор страдают сосновые и дубовые леса. Если нынешняя ситуация сохранится, то лесное хозяйство очень быстро придёт в упадок. По данным Корейского управления лесного хозяйства, по состоянию на 2008 год площадь северокорейских лесов сократилась на 32%. Ожидается, что работы в этом направлении будут проходить очень быстро, учитывая, что они не нарушат режима антисеверокорейских санкций.

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