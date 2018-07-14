Переговоры о МРОТ на 2019 год

На заседании комиссии по минимальной оплате труда при министерстве труда и занятости РК, состоявшемся 5 июля, представители работодателей и наёмных работников представили свои предложения о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) на 2019 год. Профсоюзы предложили установить минимальную зарплату на следующий год в размере 10.790 вон или 9 долларов 64 центов в час. Это на 43,3% выше, чем нынешний показатель. В свою очередь, работодатели предложили заморозить МРОТ на нынешнем уровне – 7.530 вон или 6 долларов 73 цента.



Решение профсоюзов было принято в связи с поправками в закон о МРОТ, суть которых заключается в том, что при расчёте минимального уровня зарплаты будут учитываться бонусы и льготные социальные выплаты. Ранее профсоюзы заявили о бойкоте переговоров по поводу МРОТ в знак протеста против принятых поправок. По их мнению, после их вступления в силу повышение оплаты труда станет бессмысленным. Работодатели настаивают на сохранении нынешнего уровня, опасаясь роста финансовой нагрузки на малых и средних предпринимателей. Переговоры решено продолжать, и решение о МРОТ на следующий год должно быть принято 14 июля. Однако, учитывая большие разногласия, вряд ли, удастся найти компромисс в течение столь короткого времени.

