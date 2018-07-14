Торговая война США и Китая

6 июля вступила в действие система американских пошлин на товары из Китая. Решение Вашингтона затрагивает китайские поставки за рубеж на сумму 50 млрд долларов в год. 818 видов товаров общей стоимостью 34 миллиарда долларов обложены 25-процентной пошлиной. В список входят, в частности, высокотехнологичные товары, включая электромобили и роботов. В течение двух недель аналогичные пошлины будут введены ещё на 284 наименования китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов в год. Китайские власти планируют ответные меры в виде аналогичных налогов на американскую продукцию.



Эксперты прогнозируют, что торговая война между крупнейшими экономиками мира может в той или иной степени затронуть всю мировую торговлю. Прежде всего могут пострадать страны, зависимые от внешней торговли. В их числе Республика Корея, важнейшими внешнеторговыми партнёрами которой являются США и Китай. Зарубежные СМИ опубликовали список стран, которые испытают наиболее серьёзные последствия американо-китайской торговой войны. Республика Корея занимает в нём шестое место. По данным информационного портала Business Insider, под угрозой может оказаться экспорт южнокорейской электронной техники, автомобилей, металлургической продукции и морских судов. Первые пять мест в списке занимают Люксембург, Тайвань, Словакия, Венгрия и Чехия. Между тем, в министерстве промышленности, торговли и энергетики Республики Корея считают, что торговая война между США и Китаем окажет ограниченное влияние на отечественную экономику. Как заявил министр Пэк Ун Гю, за ситуацией на рынке будет осуществляться постоянный контроль. Это позволит в случае необходимости принять своевременные меры для минимизации рисков. Корейский институт промышленной экономики и торговли прогнозирует сокращение экспорта в Китай на 190 млн долларов, а в США – лишь на 50 млн долларов.